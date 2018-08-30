Посол России призвал США обосновать "разогрев темы" с химоружием в Сирии

ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов на встрече с представителями госдепартамента 27 августа призвал американскую сторону предоставить факты, на основании которых делаются заявления о возможном использовании Дамаском химического оружия в провинции Идлиб, говорится в заявлении посла, опубликованном в четверг.

"Призвали Вашингтон незамедлительно предоставить факты, на основании которых в очередной раз осуществляется разогрев темы использования химоружия Дамаском", — заявил Антонов.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что спецпредставитель по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд рассказали на встрече послу России в США Анатолию Антонову об обеспокоенности США возможным наступлением правительственных войск в провинции Идлиб — последнем крупном оплоте вооруженной оппозиции. По ее словам, они уделили особое внимание "предстоящему наступлению сирийского режима".

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в сирийском Идлибе, заявил о необходимости ликвидировать сформировавшийся там "гнойник".