Антонов надеется, что США помогут помешать применению химоружия в Сирии

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в России надеются на усилия США, направленные на то, чтобы опасные химикаты не попали в руки террористов в Сирии.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что спецпредставитель по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд рассказали на встрече послу России в США Анатолию Антонову об обеспокоенности США возможным наступлением правительственных войск в провинции Идлиб — последнем крупном оплоте вооруженной оппозиции. По ее словам, они уделили особое внимание "предстоящему наступлению сирийского режима".

"Хотели бы надеяться, что США предпримут все возможные усилия для предотвращения использования террористами токсичных химикатов и будут действовать ответственно, подобающе постоянному члену СБ ООН", — сказал Антонов, комментируя итоги встречи.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

*Запрещённая в России террористическая организация

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