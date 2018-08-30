Антонов надеется, что США помогут помешать применению химоружия в Сирии

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в России надеются на усилия США, направленные на то, чтобы опасные химикаты не попали в руки террористов в Сирии.
"Хотели бы надеяться, что США предпримут все возможные усилия для предотвращения использования террористами токсичных химикатов и будут действовать ответственно, подобающе постоянному члену СБ ООН", — сказал Антонов, комментируя итоги встречи.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.
*Запрещённая в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>