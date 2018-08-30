Посол России предостерег США от агрессии против Сирии

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что предостерег представителей госдепартамента от агрессии против Сирии, назвав ее "безосновательной и незаконной".

"Очередное обострение в Сирии не отвечает чьим-либо национальным интересам. От этого выиграют лишь террористы", — сказал Антонов, комментируя встречу.

По словам Антонова, дипломаты "выразили самую серьезную озабоченность в отношении сигналов американской стороны о подготовке новых ударов по Сирии под предлогом возможного использования сирийцами "химического оружия".

"Рассчитываем, что наши озабоченности были услышаны", — подчеркнул посол.

Обострение ситуации в Сирии

Ранее официальный представитель госдепа Хезер Науэрт сообщила, что спецпредставитель по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд рассказали на встрече Антонову об обеспокоенности США возможным наступлением правительственных войск в провинции Идлиб — последнем крупном оплоте вооруженной оппозиции. По ее словам, они уделили особое внимание этой теме.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовит провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии. По словам генерала, "ряженые спасатели "Белых касок" собираются после соответствующей инсценировки снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков сообщил, что "Белые каски" уже доставили большой груз отравляющих веществ в сирийский Саракиб, на склад, используемый боевиками. Часть груза перевезли в другой пункт базирования террористов в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения, что, согласно плану провокации, послужит поводом для атаки со стороны США, Великобритании и Франции.

По словам Конашенкова, прибывший в Средиземное море американский эсминец с 28 ракетами "Томагавк" может нанести удары по любой части республики. Кроме того, по данным российской стороны, в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух-земля".

Позже в Пентагоне опровергли заявления российской стороны, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара, заявив при этом, что "готовы к действиям" в случае поступления соответствующего приказа.

Предыдущие удары по Сирии

Четвертого апреля 2017 года оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Виновником атаки она назвала правительственные войска, те отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей, подчеркнув, что весь химический арсенал был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли в ночь на 7 апреля удар по сирийской военной базе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Спустя год, 14 апреля, США и их союзники также нанесли удары по объектам сирийских правительственных сил. Поводом для атаки стали сообщения о том, что армия якобы применила отравляющие веществе в городе Дума. Вашингтон, Лондон и Париж не стали дожидаться расследования экспертов ОЗХО и без каких-либо доказательств назначили виновным Дамаск.

Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами, причем российский Генштаб еще в середине марта предупреждал о готовящейся провокации с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте.

*Запрещенная в России террористическая организация