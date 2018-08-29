В ООН опасаются ущерба местным жителям от возможной операции в Идлибе

ЖЕНЕВА, 29 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Полномасштабная военная операция в Идлибе может привести к переселению порядка 800 тысяч человек, заявил РИА Новости пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке.

"Военная операция в Идлибе и на прилегающих территориях, наподобие той, что мы видели в других частях Сирии, не только подвергнет риску жизни мирных жителей в этом густонаселенном районе и заставит порядка 800 тысяч человек покинуть свои дома, но и серьезно отразится на возможности гуманитарных партнеров оказывать помощь", — сказал он.

По словам Лерке, к серьезным негативным последствиям для жителей региона приведет также вынужденное перемещение гуманитарных работников в случае начала полномасштабной военной операции.

В УКГВ ООН напомнили, что в Идлибе и на прилегающих территориях проживает порядка 3 миллионов человек, из которых 2 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи, а 1,8 миллиона человек – это вынужденно перемещенные лица. Концентрация таких временных переселенцев в Идлибе является самой высокой в Сирии, в некоторых районах на одного местного жителя приходится трое перемещенных.

"Полномасштабный конфликт в Идлибе и на прилегающих территориях не только поставит под угрозу их жизни, но серьезно подорвет гуманитарные операции и доступ людей к гуманитарной помощи, от которой они зависят", — подчеркнул Лерке.

Он добавил, что УКГВ ООН постоянно работает над превентивным планированием на случай эскалации конфликта, но, если она произойдет, гуманитарные организации могут просто не справиться, и поэтому они настаивают на мирной договоренности в отношении Идлиба.

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