Российские и турецкие военные обсуждают возможную операцию в Идлибе

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Военные России и Турции ведут консультации по поводу возможной операции в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Несколько дней назад в Москве, как вы знаете, были переговоры между министрами иностранных дел, министрами обороны с участием представителей спецслужб, в ходе которых Идлибу было уделено главное внимание по понятным причинам", — сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

"Как привести это политическое согласие на язык практических действий — об этом говорят военные России и Турции, которые владеют ситуацией на земле", — добавил Лавров.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

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