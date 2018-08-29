Лавров назвал позицию США по Сирии эгоистичной и контрпродуктивной

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. США ставят цель смены неугодных им режимов выше борьбы с терроризмом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о ситуации в Сирии.

"Уже не первый раз США при самых разных администрациях ставят задачу смены неугодных им режимов выше общих целей искоренения терроризма и экстремизма — так было в Ираке, так было в Ливии, так пытаются сделать в Сирии. Сказал бы более правильно — пытались сделать в Сирии, этого у них не получилось", — заявил министр.

"Мы считаем такие эгоистические, односторонние геополитические игры контрпродуктивными", — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии.

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