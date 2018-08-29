Россия призвала ООН активнее участвовать в возвращении сирийских беженцев

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия призывает ООН и ее институты играть более активную роль в создании условий для возвращения сирийских беженцев на родину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Саудовской Аравии.
"Мы призываем ООН, все ее специализированные учреждения играть более активную роль в создании условий для такого возвращения беженцев и перемещенных лиц, включая модернизацию, восстановление социально-экономической инфраструктуры", — добавил он.
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