Россия обсуждает ситуацию в Идлибе и Африне с Ираном и Турцией

МОСКВА, 29 авг — РИА новости. Москва обсуждает ситуацию в Идлибе и Африне с Ираном и Турцией, а также С правительством Сирии и представителями оппозиции, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы обсуждаем все эти вопросы напрямую с заинтересованными сторонами, в частности, в рамках консультаций с другими странами-гарантами перемирия в Сирии — Турцией и Ираном. Также присутствуют сирийские стороны: законное правительство в Дамаске, некоторые представители оппозиции политической, внутренней и внешней, а также вооруженной оппозиции, участвующей в переговорах в Астане", — заявил Богданов журналистам в ответ на вопрос о том, как ведутся переговоры по ситуации в Идлибе и отношении Москвы к ситуации в Африне, "оккупированном" турецкими ВС.

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