Сенатор призвал Дамаск отреагировать на попытки США разместить ПРО в Сирии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Если США попытаются разместить в Сирии системы ПРО, Дамаск должен незамедлительно поднимать этот вопрос в Совбезе ООН, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Это абсолютно незаконно. У США нет мандата ООН, они не имеют права находиться в Сирии, не то что создавать там какие-то военные объекты", — подчеркнул Джабаров.
По его словам, в случае подтверждения этой информации "сирийцы должны поднимать вопрос в Совбезе ООН, это полный беспредел".
Парламентарий посетовал, что, к сожалению, эта информация может быть подлинной, поскольку "американцы живут по своим правилам".
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