В Евросоюзе оценили ситуацию с возвращением беженцев в Сирию

БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. В ЕС считают, что условия для безопасного возвращения беженцев в Сирию пока не сложились, но Евросоюз готов в надлежащее время поддержать этот процесс при содействии ООН, заявил РИА Новости во вторник чиновник в структурах ЕС.

"ЕС поддерживает текущую работу и оценку УВКБ, которое имеет четкий мандат по защите беженцев и содействию долгосрочным решениям в том, что касается положения беженцев, включая добровольную репатриацию туда, где это приемлемо. Все сирийцы имеют право вернуться домой, но условия на месте еще не сложились", — заявил источник.

По его словам, "необходимо сначала создать условия для безопасного, добровольного и достойного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в соответствии с международным правом и принципом невыдворения".

"ЕС будет поддерживать возвращение беженцев при содействии ООН в надлежащее время, когда будут созданы условия", — подчеркнул он.

"Наиболее эффективным способом создать условия для безопасного, устойчивого, добровольного и достойного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц является межсирийское политическое соглашение в Женеве, в соответствии с мандатом СБ ООН по резолюции 2254", — заключил он.

Работа, проведенная в Сирии по восстановлению жилья и инфраструктуры, позволяет вернуться в страну примерно одному миллиону беженцев, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ ранее выразил удивление в связи с позицией некоторых зарубежных политиков в отношении возвращения беженцев. По словам министра, обстановка в Сирии с каждым днем все больше стабилизируется, при этом условий с их стороны выдвигается все больше. По его словам, "уговаривать кого-то, особенно руководство тех или иных структур в Европе, никто не собирается".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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