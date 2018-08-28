В Евросоюзе оценили ситуацию с возвращением беженцев в Сирию

БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. В ЕС считают, что условия для безопасного возвращения беженцев в Сирию пока не сложились, но Евросоюз готов в надлежащее время поддержать этот процесс при содействии ООН, заявил РИА Новости во вторник чиновник в структурах ЕС.
По его словам, "необходимо сначала создать условия для безопасного, добровольного и достойного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в соответствии с международным правом и принципом невыдворения".
"ЕС будет поддерживать возвращение беженцев при содействии ООН в надлежащее время, когда будут созданы условия", — подчеркнул он.
Работа, проведенная в Сирии по восстановлению жилья и инфраструктуры, позволяет вернуться в страну примерно одному миллиону беженцев, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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