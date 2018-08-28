Небензя упрекнул ООН в пассивности в вопросе восстановления Сирии

ООН, 28 авг — РИА Новости. Организация Объединенных Наций занимает пассивную позицию в восстановлении Сирии, и соответствующая директива в организации существует, заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя.

"Большая роль в деле возвращения сирийцев к родным очагам должна отводиться ООН, прежде всего, управлению Верховного комиссара по делам беженцев", — отметил Небензя.

"Пока оно занимает достаточно пассивную позицию, возможно, не в последнюю очередь из-за внутренней директивы секретариата ООН, разработанной в конце прошлого года его департаментом по политическим вопросам без консультаций со странами-членами", — сказал постпред РФ.

По его словам, это указание препятствует вовлечению ооновских структур в усилия по восстановлению Сирии до осуществления политических перемен в этой стране.

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