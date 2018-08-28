Небензя назвал приоритетную для Москвы задачу в Идлибе

18:1228.08.2018
(обновлено: 18:13 28.08.2018)
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ООН, 28 авг — РИА Новости. Москва считает приоритетной задачу размежевания террористов и умеренной оппозиции в сирийском Идлибе, заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя.
"Согласны с тем, что пристального внимания требует ситуация в Идлибе, приоритетной задачей остается отмежевание умеренной оппозиции от террористов. Там сконцентрированы значительные силы Джебхат-ан-Нусры*, которые пытаются подмять под себя прочие группировки, включая те, которые заинтересованы в национальном примирении", — сказал Небензя на внеочередном заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Идлибе.
*Запрещённая в России террористическая организация
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