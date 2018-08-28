В Сирии более тысячи жителей вернулись в свои дома за сутки

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В места постоянного проживания в трех сирийских провинциях в течение суток вернулись 1115 мирных граждан, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

"В Восточную Гуту (провинция Дамаск) возвратился 71 сириец (женщин — 21, детей — 36), всего с 30 сентября 2015 года — 134480 человек. Через пункт пропуска "Сальхиях" в провинции Дэйр-эз-Зор и Риф-Дамаск прошли 1044 мирных жителя (женщин — 313, детей — 532), 17 единиц техники, всего с 1 августа 2018 года — 1044 человек (женщин — 313, детей — 532), 17 единиц техники", — говорится в сообщении.

Как отмечается, всего с 30 сентября 2015 года в свои дома в Сирии вернулись 1 221 608 внутренних переселенцев.

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