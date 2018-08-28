Кремль не смог подтвердить, что США предупредили Россию об ударе по Сирии

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Кремль не может подтвердить информацию о том, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о возможном ударе по Сирии в случае "химатаки", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается содержания беседы Патрушева и Болтона, то вся информация, которая считалась необходимой, была предоставлена уже средствам массовой информации", — сказал Песков.

"Нет", — ответил он на вопрос, не может ли он подтвердить, было ли такое предупреждение.

"Вы знаете, что заявление о том, что имеются данные о готовящейся провокации, были сделаны российским министерством обороны, поэтому эту часть вопроса нужно адресовывать именно в наше оборонное ведомство", — добавил Песков.

Патрушев и Болтон в четверг провели переговоры в Женеве. Стороны коснулись ключевых вопросов международной повестки, включая Сирию и Иран, а также темы контроля над ядерными вооружениями. По словам Патрушева, стороны не смогли подписать итоговое заявление из-за позиции США, которые хотели упомянуть в документе "вмешательство" России в американские выборы.