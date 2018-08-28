Ряд стран слышат сигналы о подготовке провокации в Идлибе, заявили в МИД

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Москва уверена, что некоторые страны слышат сигналы России о подготовке боевиками провокации с химоружием в сирийском Идлибе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* близки к проведению провокации с использованием химического оружия, в которой будет обвинен Дамаск, чтобы западные страны могли использовать это как предлог для массированного удара по Сирии.

"По-моему, уже всем предельно ясно, в какие игры играют наши оппоненты, в том числе в Вашингтоне. Думаю, что способность, которую мы проявили в последние дни, вскрывать эти замыслы и их разоблачать, достаточно показательна для всех. Просто нельзя проигнорировать то, о чем неоднократно, начиная с пятницы прошлой недели и потом буквально каждый день, заявлял официальный представитель министерства обороны, и о чем говорил министр иностранных дел РФ", — сказал Рябков журналистам.

"Уверен, что эти сигналы по крайней мере берутся на заметку в тех столицах, где, возможно, есть соблазн пойти по проторенной дорожке и вновь обвинить Дамаск в применении отравляющих веществ после того, как произойдет провокация, осуществленная террористами и пресловутыми "Белыми касками", — добавил замминистра.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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