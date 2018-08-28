В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Дома в пригороде Дамаска у лагеря палестинских беженцев Ярмук. Архивное фото

Дома в пригороде Дамаска у лагеря палестинских беженцев Ярмук. Архивное фото

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 27 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — одно нарушение, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 10, Алеппо – 14, Хама – 1, Идлиб – 2. Турецкой частью представительства зафиксирован 1 случай стрельбы в провинции Алеппо", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что всего Центром по примирению проведено 1909 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2944,81 тонны.

За сутки медицинскую помощь получили 151 человек, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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