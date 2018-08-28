Центр примирения враждующих сторон в Сирии ведет переговоры в Идлибе

АБАКАН, 28 авг — РИА Новости. Сотрудники Центра примирения враждующих сторон в Сирии ведут переговоры с лидерами группировок и шейхами в Идлибе для мирного урегулирования сирийского кризиса, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, кроме возвращения беженцев, на особом контроле стоит ситуация в зоне деэскалации "Идлиб".

"Там идут тяжелые, вязкие, сложные переговоры на всех уровнях с теми, кого раньше называли умеренной оппозицией, а сейчас — боевиками, с их лидерами. Идет работа с шейхами, которые на этой территории управляют отдельными племенами", — сказал Шойгу.

По его словам, целью переговоров является мирное урегулирование в этой зоне по примеру того, как был разрешен кризис в Дераа и Восточной Гуте.

"Всем этим занимаются наши офицеры, за что я им еще и еще раз хочу сказать слова благодарности — за то, что это было сделано очень профессионально, и за то, что было сделано в зонах Восточная Гута, Ярмук и Дераа", — подчеркнул министр.

Он рассказал, что очень удивился, когда увидел, какое количество оружия сдали террористы. "У были дни, когда сдавали по пять, по семь танков, артиллерийские установки, системы залпового огня. Причем, для понимания, это не единицы, это тысячи", — сказал Шойгу.

Он рассказал, что при освобождении Алеппо были обнаружены склады и цеха с несколькими тысячами единиц оружия.

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