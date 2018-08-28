Лавров рассказал, на что направлены усилия России в Сирии

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Усилия России в Сирии по-прежнему направлены на содействие достижению скорейшего политического урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня магистральным направлением наших усилий в Сирии остается содействие достижению скорейшего политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", — сказал Лавров в интервью словацкой газете " Правда ".

Он отметил, что Россия вместе с партнерами реализует инициативу по возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места прежнего проживания. "На очереди – большая работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры и экономики страны", — добавил министр.

Как напомнил Лавров, благодаря решительным действиям российских военных и дипломатическим шагам удалось нанести сокрушительный удар по террористам и сохранить сирийскую государственность.

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