Половина жителей Аль-Диабии вернулась домой после освобождения города

АЛЬ-ДИАБИЯ (Сирия), 27 авг — РИА Новости. Около половины жителей сирийского города Аль-Диабия в провинции Дамаск, которые вынуждены были покинуть его во время захвата боевиками, вернулись в свои дома после перехода населенного пункта под контроль правительственных войск, сообщил глава администрации города Абдалла Ахмад.
"До войны в Аль-Диабии проживало 70 тысяч человек, сейчас уже вернулись 35 тысяч жителей", — сказал он.
Ахмад добавил, что в городе сейчас ведется активное восстановление домов и инфраструктуры для того, чтобы ускорить процесс возвращения людей.
"Наша задача как можно быстрее восстановить здесь все для нормальной жизни и улучшить бытовые условия. Люди должны понимать, что их зовут не на пепелище. Электричество в городе уже работает, мы также развозим по домам продукты", — сказал Ахмад.
Кроме того, по словам Ахмада, для тех, чей дом пока не пригоден для проживания, власти готовы предоставить места в пунктах временного размещения.
Готовы к учебному году
"Все готово к началу учебного года. Школа после боевиков была в удручающем состоянии, но сейчас сделан ремонт и закуплены материалы, которые необходимы для учебы", — рассказала директор одного из городских учебных заведений Ибрахима Хауля.
Она добавила, что за парты только в ее школе сядут 250 учеников. "Все учителя, которые уезжали из города (во время войны — ред.), уже вернулись. Педагогов хватает", — отметила она.
Процесс примирения
"Чтобы вернуться к мирной жизни, пришлось пройти процедуру урегулирования статуса. Она оказалась не сложной — службы безопасности (Сирии — ред.) отнеслись к нам с уважением, провели проверку и разрешили вернуться домой", — рассказал Ахмед Осабар, который ранее был на стороне незаконных вооруженных формирований.
Однако, по словам Осабара, к боевикам он пошел не по своей воле — многие из молодых мужчин, которые не успели уехать из захваченной Аль-Диабии, работали на них по принуждению.
Мирная жизнь заново
Многие из вернувшихся сейчас живут в сложных условиях, однако отмечают, что это все равно лучше, чем в лагерях беженцев.
"Мы вернулись сюда из лагеря в провинции Деръа. Да, сложности есть, но зато мы дома, это все равно лучше, чем в лагере", — рассказала местная жительница Иман Сулейман Окла.
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