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Война в Сирии
Война в Сирии

Половина жителей Аль-Диабии вернулась домой после освобождения города

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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские военные. Архивное фотоСирийские военные. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

АЛЬ-ДИАБИЯ (Сирия), 27 авг — РИА Новости. Около половины жителей сирийского города Аль-Диабия в провинции Дамаск, которые вынуждены были покинуть его во время захвата боевиками, вернулись в свои дома после перехода населенного пункта под контроль правительственных войск, сообщил глава администрации города Абдалла Ахмад.

Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"До войны в Аль-Диабии проживало 70 тысяч человек, сейчас уже вернулись 35 тысяч жителей", — сказал он.

Ахмад добавил, что в городе сейчас ведется активное восстановление домов и инфраструктуры для того, чтобы ускорить процесс возвращения людей.

"Наша задача как можно быстрее восстановить здесь все для нормальной жизни и улучшить бытовые условия. Люди должны понимать, что их зовут не на пепелище. Электричество в городе уже работает, мы также развозим по домам продукты", — сказал Ахмад.

Кроме того, по словам Ахмада, для тех, чей дом пока не пригоден для проживания, власти готовы предоставить места в пунктах временного размещения.

Готовы к учебному году

Активисты организации Белые каски в Думе. Архивное фото
© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy
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Одними из первых социальных объектов, которые было решено восстановить в городе, стали школы, которые уже готовы принять учеников в начале учебного года.

"Все готово к началу учебного года. Школа после боевиков была в удручающем состоянии, но сейчас сделан ремонт и закуплены материалы, которые необходимы для учебы", — рассказала директор одного из городских учебных заведений Ибрахима Хауля.

Она добавила, что за парты только в ее школе сядут 250 учеников. "Все учителя, которые уезжали из города (во время войны — ред.), уже вернулись. Педагогов хватает", — отметила она.

Процесс примирения

Активисты организации Белые каски. Архивное фото
© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy
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Переход города под контроль властей Сирии произошел во многом потому, что местные жители, которые пребывали на стороне незаконных вооруженных формирований, согласились добровольно сложить оружие. В обмен на это они получили амнистию и возможность начать новую мирную жизнь.

"Чтобы вернуться к мирной жизни, пришлось пройти процедуру урегулирования статуса. Она оказалась не сложной — службы безопасности (Сирии — ред.) отнеслись к нам с уважением, провели проверку и разрешили вернуться домой", — рассказал Ахмед Осабар, который ранее был на стороне незаконных вооруженных формирований.

Однако, по словам Осабара, к боевикам он пошел не по своей воле — многие из молодых мужчин, которые не успели уехать из захваченной Аль-Диабии, работали на них по принуждению.

Мирная жизнь заново

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Для многих бывших беженцев, которые вернулись в освобожденный город, начинать новую жизнь уже не в новинку — многие из них приехали в Аль-Диабию от подножья Голанских высот, где сейчас действует демилитаризованная зона после арабо-израильского конфликта 1970-х годов.

Многие из вернувшихся сейчас живут в сложных условиях, однако отмечают, что это все равно лучше, чем в лагерях беженцев.

"Мы вернулись сюда из лагеря в провинции Деръа. Да, сложности есть, но зато мы дома, это все равно лучше, чем в лагере", — рассказала местная жительница Иман Сулейман Окла.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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