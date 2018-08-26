Россия зафиксировала 13 нарушений перемирия в Идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были зафиксированы в 13 местах идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Мортлу, Калаз-Тахтани, Балла, провинции Латакия, Эз-Зандик, Хара, Маканис-Эд-Дувайри, Биньямин, Кафр-даиль, Шейх-Али-Кобтани (дважды), Халаб-Эль-Джалид (дважды) провинции Алеппо, район горы Телль-Базаам в провинции Хама", — рассказал Цыганков.

Он отметил, что 147 единиц стрелкового оружия и тонну боеприпасов различных типов и калибров сдали боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) на юго-западе Сирии за прошедшие сутки.

Кроме того, по его словам, за сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенных пунктах Абдин и Эль-Джамла провинции Эль-Кунейтра, выдано 600 продовольственных наборов общим весом 2,5 тонны, оказана медицинская помощь 32 жителям, в том числе 18 детям.