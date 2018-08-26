Из Идлибской зоны деэскалации за сутки вывели 714 беженцев

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Из Идлибской зоны деэскалации за прошедшие сутки вывели 714 беженцев, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в воскресенье.

"Из Идлибской зоны деэскалации осуществлен вывод 714 беженцев (женщин – 245, детей – 338), 10 единиц техники", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Центра, с 30 сентября 2015 года в свои дома на территории САР вернулись 1 миллион 220 тысяч 359 внутренних переселенцев.