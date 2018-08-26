Из Ливана в Сирию за сутки вернулись более 200 беженцев

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Более 200 сирийцев вернулись в Сирию с территории Ливана за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в воскресенье.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункт пропуска Джейдет-Ябус вернулись 202 беженца (женщин — 61, детей — 103)", — говорится в документе.

Сообщается, что с 18 июля с территории иностранных государств вернулись более 8,8 тысячи человек: из Ливана — 8522, через пункты пропуска Джейдет-Ябус — 4089, Земрани — 3108, Эль-Дабусия — 802, Эль-Кусайр — 523, из Иордании через пункт пропуска Насиб — 318 человек.

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