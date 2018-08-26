В Госдуме прокомментировали подготовку боевиками химатаки в Сирии

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россия приложит все усилия для разоблачения готовящихся сирийскими боевиками провокаций, заявил RT член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов, комментируя сообщения о намерениях "Белых касок" организовать постановочную "химатаку".

"Если это правда, то это совершенно непорядочный жест со стороны наших западных коллег. Фальсификация фактов в угоду политической воле совершенно неприемлема в международных отношениях", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, подобные манипуляции, распространяемые в СМИ, влияют на общественное мнение и затрудняют переговоры по урегулированию конфликта.

"Если это начнет тиражироваться западными СМИ, потом уже будет довольно сложно доказать, что все это ложь", — отметил Морозов.

В воскресенье в Минобороны сообщили, что "Белые каски" хотят снять сюжет о "химатаке" для ближневосточных и англоязычных СМИ. В ближайшие два дня они планируют нанести удар боеприпасами с отравляющими веществами по населенному пункту Кафер-Зайта в провинции Идлиб, обвинив в нем сирийскую армию.

Таким образом, эта провокация должна послужить поводом для очередного ракетного удара по Сирии, который уже готовят США и их союзники, пояснил представитель Минобороны. Ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 ракетами.

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