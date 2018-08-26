МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. После проведения химатаки в Сирии "ряженые спасатели "Белых касок" намерены снять сюжеты для мировой прессы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В первую очередь, речь идет о ближневосточных и англоязычных СМИ.

В населенном пункте Кафер-Зайта готовят группу жителей к инсценировке "поражения" от якобы "химических боеприпасов" и "бочковых бомб" сирийских правительственных сил, отметил представитель российского военного ведомства. По его словам, людей привезли с севера провинции. Кроме того, с ними проводят инструктаж перед постановочным оказанием помощи так называемыми спасателями из "Белых касок".

Конашенков отметил, что таким образом внешние силы готовят крупные провокации в Сирии с использованием отравляющих веществ. Он подчеркнул, что это делается для резкого обострения обстановки в регионе и срыва мирного процесса.