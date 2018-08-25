Нарушения перемирия зафиксировали в 12 местах Идлибской зоны деэскалации

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были зафиксированы в 12 местах Идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Кинсибба, Калаз-Тахтани, Нахшебба, Кабух, Айн-эль-Ханзир (дважды) провинции Латакия, районов Хай-эль-Халидия, академия Асада, Маканис-эд-Дувайри (трижды), Эз-Захра, Хара города Алеппо, населенного пункта Зеллакият провинции Хама. Зафиксированы обстрелы позиций правительственных сил у города Тадеф провинции Алеппо на линии разграничения с подконтрольными ВС Турции формированиями Свободной сирийской армии", — сообщил Цыганков.

Он добавил, что на сегодняшний день более 70% территории сирийской провинции Идлиб находится под контролем террористических группировок, наиболее известной и многочисленной среди которых является "Хайат Тахрир Аш-Шам*" (ранее "Джебхат Ан-Нусра*", запрещена в РФ).

По словам Цыганкова, бывшими членами незаконных вооруженных формирований на юго-западе САР за сутки сдано 386 единиц стрелкового оружия и 600 килограммов боеприпасов различных типов и калибров.

"В течение суток выведено: 626 человек, из них 244 ребенка, 17 единиц автомобильного транспорта, оказана медицинская помощь 203 жителям, в том числе 113 детям. Всего российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 209 сирийцам, в том числе 117 детям", — отметил Цыганков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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