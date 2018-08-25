В Дамаске восстановили движение поездов по популярному направлению

ДАМАСК, 25 авг — РИА Новости. Пригородные поезда из Дамаска возобновили движение по еще одному направлению, закрытому с начала вооруженного конфликта в 2011 году, маршрут связал центр столицы с местом отдыха горожан на реке Барада, рассказал представитель Сирийской железнодорожной компании Ионес аль-Насер.

"Семь лет назад железнодорожное сообщение в Сирии остановилось, пять лет поезда не ходили совсем, а затем был запущен один короткий маршрут до Айн аль-Фиджи после ее освобождения. Сейчас добавляем еще одну станцию", — сказал он.

Аль-Насер добавил, что станция находится в популярном среди жителей Дамаска месте отдыха на берегу Барады. "За проезд мы взимаем символическую плату в 50 сирийских фунтов (10 центов США). В день этот поезд будет ходить два раза, для многих это удобно, так как не каждый может поехать туда на машине или на такси", — добавил представитель компании.

По его словам, заполняемость двухвагонного состава пока небольшая — за один рейс удается перевезти 60-70 человек. "Не все еще просто знают, что поезд пошел. Желающих, конечно, больше", — пояснил аль-Насер.

Жители Дамаска, которые уже успели воспользоваться поездом, говорят, что этот маршрут им нужен. "Мы давно ждали, когда опять сможем ездить из Дамаска на этом поезде. До войны мы всегда отдыхали на реке Барада, там настоящий оазис и карусели для детей", — рассказала одна из первых пассажиров поезда Мадина.

По словам аль-Насера, железнодорожная компания не намерена ограничиваться запуском этого маршрута. "Через две недели мы пустим еще один поезд, он будет возить людей на международную промышленную выставку, которая будет проходить в Дамаске", — сказал он.

Представитель компании также рассказал о перспективах строительства новых маршрутов. "Хотим построить кольцевую железную дорогу в Дамаске, как в московском метро. Эту дорогу будут строить две иностранные компании, помогающие Сирии — китайская и иранская", — сказал аль-Насер.

Возобновить движение поездов из Дамаска в пригороды стало возможным за счет полного освобождения их от боевиков. Окончательно выбить террористов и членов незаконных вооруженных формирований из населенных пунктов вблизи столицы правительственной армии при поддержке Воздушно-космических сил России удалось в мае.

В городах и поселках вблизи Дамаска продолжается восстановление инфраструктуры, разрушенной войной. Всего в стране, по последним данным российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, ведутся работы по восстановлению и ремонту инфраструктуры в 105 населенных пукнтах. Там ремонтируют 74 школы, 46 дошкольных учреждений, 52 хлебопекарни, 50 водонасосных станций, 46 электроподстанций, 43 медучреждения и 499 жилых домов.