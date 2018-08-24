Российский МИД призвал перестать манипулировать темой химоружия в Сирии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел России в ответ заявление США, Великобритании и Франции призвало "псевдорадетелей" интересов Сирии перестать манипулировать темой химоружия для давления на Дамаск.
"Призываем псевдорадетелей интересов народа Сирии и следующих их деструктивному курсу "единомышленников" перестать манипулировать "химической темой" для давления на Дамаск и его союзников", — говорится в сообщении российского ведомства.
"Вызывает сожаление, что Вашингтон, Лондон и Париж воспользовались этой печальной для сирийского народа и всего мирового сообщества датой в интересах продвижения своего деструктивного курса, нацеленного на дискредитацию президента САР", — отметило министерство.
Министерство также указало, что очевидным является то, что за подобного рода акциями стоят боевики и обслуживающие их интересы неправительственные организации, такие как "Белые каски", спонсируемые из-за рубежа.
Российский МИД также добавил, что происходящее вокруг инспирированного западными странами сирийского "химического досье" связано с их стремлением реализовать собственные геополитические амбиции на Ближнем Востоке.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>