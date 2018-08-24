Российский МИД призвал перестать манипулировать темой химоружия в Сирии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел России в ответ заявление США, Великобритании и Франции призвало "псевдорадетелей" интересов Сирии перестать манипулировать темой химоружия для давления на Дамаск.

Ранее США, Великобритания и Франция в заявлении по случаю пятой годовщины газовой атаки в Восточной Гуте призвали сторонников президента Сирии Башара Асада использовать свое влияние, чтобы прекратить бесконтрольное использование химического оружия в мире.

"Призываем псевдорадетелей интересов народа Сирии и следующих их деструктивному курсу "единомышленников" перестать манипулировать "химической темой" для давления на Дамаск и его союзников", — говорится в сообщении российского ведомства.

"Вызывает сожаление, что Вашингтон, Лондон и Париж воспользовались этой печальной для сирийского народа и всего мирового сообщества датой в интересах продвижения своего деструктивного курса, нацеленного на дискредитацию президента САР", — отметило министерство.

Ведомство отметило, что для продвижения деструктивного курса ряд западных и ближневосточных государств не брезгует такими провокациями, как предпринятая террористами по указке их зарубежных спонсоров химическая атака в Восточной Гуте.

Министерство также указало, что очевидным является то, что за подобного рода акциями стоят боевики и обслуживающие их интересы неправительственные организации, такие как "Белые каски", спонсируемые из-за рубежа.

Российский МИД также добавил, что происходящее вокруг инспирированного западными странами сирийского "химического досье" связано с их стремлением реализовать собственные геополитические амбиции на Ближнем Востоке.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до 1,5 тысячи человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.