Россия и Турция обсудят ситуацию в Идлибе, заявил Лавров

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в пятницу в Москве пройдет совместная встреча глав МИД и Минобороны РФ и Турции, на которой будет обсуждаться ситуация в сирийском Идлибе.

Он отметил, что ситуация в Идлибе многогранная — много гражданских лиц, вооруженная оппозиция, заинтересованная в участии в процессах урегулирования сирийского кризиса, а также боевики террористических группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и "Джебхат Ан-Нусры"*, которые пытаются контролировать территорию Идлиба и препятствуют усилиям по размежеванию "здоровой оппозиции" от террористических структур.

"Эти вопросы обсуждаются между внешнеполитическими ведомствами, они обсуждаются между нашими военными, министр обороны (Турции) находится сейчас в Москве, и по линии спецслужб. Мы сегодня эту работу еще не завершили, у нас состоится дополнительная встреча уже с участием всех коллег", — заявил Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

* Террористические организации, запрещены в России

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