Россия и Турция обсудят ситуацию в Идлибе, заявил Лавров

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в пятницу в Москве пройдет совместная встреча глав МИД и Минобороны РФ и Турции, на которой будет обсуждаться ситуация в сирийском Идлибе.
"Эти вопросы обсуждаются между внешнеполитическими ведомствами, они обсуждаются между нашими военными, министр обороны (Турции) находится сейчас в Москве, и по линии спецслужб. Мы сегодня эту работу еще не завершили, у нас состоится дополнительная встреча уже с участием всех коллег", — заявил Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
* Террористические организации, запрещены в России
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