МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами сообщения о якобы разногласиях с Турцией по списку оппозиции в конституционную комиссию по Сирии, заявив, что у РФ нет вопросов к списку.

"Что касается слухов насчет того, что при формировании конституционной комиссии, чем занимается (спецпосланник ООН) Стаффан де Мистура, возникли разногласия между Москвой и Анкарой по спискам оппозиции, то это по определению не правда, потому что Россия не занималась формированием списков оппозиции. Эту работу координировала Турция, и у нас не возникает никаких вопросов с тем списком, которые оппозиция представила де Мистуре", — сказал он на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Принятая в декабре 2015 года резолюция СБ ООН 2254 в поддержку венских договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии предусматривает вступление в переговоры представителей сирийской оппозиции и правительства САР, которые приведут к формированию правительства, принятию конституции и проведению всеобщих выборов.

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