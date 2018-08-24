Лавров призвал минимизировать риски для мирного населения в Идлибе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. 24 августа 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. 24 августа 2018

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости размежевания боевиков от умеренной оппозиции в сирийской провинции Идлиб и минимизации рисков для мирного населения.

Он напомнил, что из зоны деэскалации в провинции Идлиб запускались беспилотники с целью атаковать российскую базу в Хмеймиме.

"Конечно же, нужно делать все, чтобы это размежевание состоялось и чтобы минимизировать какие-либо риски для мирных граждан. Уверен, что президенты (РФ, Турции и Ирана на готовящейся встрече) подробно будут на эту тему говорить", — заявил Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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