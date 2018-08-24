Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил подробно с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии и скорейшее завершение работы по созданию конституционной комиссии.

"Мы обсудили международные проблемы, главное внимание уделили Сирии, рассмотрели ход договоренностей, которые достигаются в рамках астанинского формата на высшем и высоком уровне, на уровне экспертов, рассмотрели ход выполнения решений конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи в том, что касается формирования конституционного комитета, эта работа идет. Мы обсудили задачи ее скорейшего завершения", — заявил Лавров на пресс-конференции.

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