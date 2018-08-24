Источник рассказал о возможной причине отмены стамбульской встречи по Сирии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. РФ не возражала против проведения стамбульской встречи по Сирии, видимо, о причинах отмены нужно узнавать в Париже и Берлине, заявил РИА Новости дипломатический источник.
В июле президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 7 сентября в Стамбуле состоится саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции. По его словам, на повестке Сирия и другие региональные проблемы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее сказал журналистам, что пока такой встречи на повестке дня в согласованном виде нет. Высокопоставленный источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА Новости, что Москва готова участвовать в организуемом Анкарой саммите.
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