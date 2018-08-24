"Аль-Каида"* может занять место ИГ* в Сирии, считает Небензя

ООН, 23 авг — РИА Новости. Место теснимой в настоящий момент в Сирии террористической группировки "Исламское государство"*, в противостоянии достижению мира в Сирии может занять террористическая организация "Аль-Каида"*, заявил в четверг на заседании Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"По имеющимся оценкам, именно к "Аль-Каиде"* и ее союзникам по мере разгрома ИГ* может перейти инициатива в противодействии мирному урегулированию конфликта в Сирии", — сказал Небензя.

По его словам, снижение активности ИГ* позволило вновь поднять голову "Аль-Каиде"*, финансирование которой составляет от 20 до 40 миллионов долларов в месяц. Он отметил, что группировка укрепляет связи со своими филиалами в Северной Африке, пытается контролировать местный криминальный бизнес, а также инвестирует в агропромышленные холдинги африканских стран.

"Положить конец угрозе ИГ* и "Аль-Каиды"*, а также связанными с ними группировок, можно лишь на подлинно коллективной основе", — напомнил позицию Москвы российский постпред.

*Террористические организации, запрещенные в России.