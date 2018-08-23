Помпео обеспокоен возможными военными действиями в Идлибе

Местные жители и активисты из организации Белые каски на месте взрыва в Идлибе, Сирия. Архивное фото

Местные жители и активисты из организации Белые каски на месте взрыва в Идлибе, Сирия. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, что обеспокоен возможными военными действиями в сирийской провинции Идлиб, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Идлиб является последним крупным оплотом антиправительственной вооруженной оппозиции в Сирии.

"(Помпео) обсудил вызовы в Сирии, в том числе высказал серьезную обеспокоенность США потенциальными военными действиями в Идлибе", — сказала Науэрт.

По ее словам, Помпео также призвал Лаврова поддержать усилия ОЗХО и других сторон по привлечению сирийских властей к ответственности за "применение химоружия". Власти Сирии обвинения в применении химоружия категорически отрицают.

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