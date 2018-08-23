Лавров и Помпео обсудили по телефону ситуацию в Сирии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Лавров в ходе беседы "подчеркнул, что складывающаяся обстановка в мире требует сопряжения усилий наших стран в преодолении общих вызовов и угроз, чему препятствует продолжающаяся в Вашингтоне деструктивная линия на подрыв отношений между Россией и США".
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