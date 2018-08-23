Болтон и Патрушев обсудили присутствие иранских сил в Сирии

ЖЕНЕВА, 23 авг — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что вопрос присутствия иранских сил в Сирии обсуждался на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве.

"Мы обсуждали вопрос иранских войск в Сирии, как регулярных, так и нерегулярных.. Наша цель состоит в том, чтобы все иранские силы вернулись в Иран. Это позиция, которую, я думаю, президент Владимир Путин разделил бы. Этого нелегко достигнуть. Мы обсуждали различные пути, с помощью которых это можно осуществить при помощи ряда шагов", — заявил Болтон.

"Мы обсуждали Иран и экономические санкции, и я объяснил, что наша цель стоит в том, чтобы оказать максимальное давление на (иранский) режим ", — добавил он.

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