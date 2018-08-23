МИД ответил на слова Болтона об условиях сотрудничества с Россией по Сирии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Если США хотят увязать сотрудничество с РФ в Сирии с выводом иранских сил из этой страны, США стоило бы начать с вывода своих собственных сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Где, как и с какой целью находятся в Сирии американские силы, на каком основании они там находятся, с кем они согласованы? Это абсолютно нахождение вне правовых норм и рамок. И когда ты ждешь выполнения международных правовых обязательств от других, нужно в первую очередь начинать с себя. В контексте сирийского урегулирования нужно задать еще раз вопрос США, конкретным представителям, которые делают подобные заявления – на каком основании там находятся вооруженные силы США? Что они там делают, какую роль они играют?" — заявила Захарова на брифинге.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о готовности обсуждать с Москвой аспекты восстановления САР при условии вывода из этой страны иранских сил.

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