Патрушев и Болтон обсудят тему присутствия Ирана в Сирии, заявил Рябков

ЖЕНЕВА, 23 авг — РИА Новости. Вопрос о присутствии иранских войск в Сирии является одной из главных тем повестки дня на встрече секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и советника по национальной безопасности США Джона Болтона в Женеве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Переговоры Патрушева и Болтона запланированы на четверг. Они состоятся в закрытом формате, после чего обе стороны сделают заявление.

"Эти вопросы в повестке дня", — заявил Рябков журналистам. "Они среди главных сюжетов и просто неизбежно возникнут", — добавил он.

По словам Рябкова, как и по многим другим вопросам международной повестки дня, "американцы идут по пути все большей примитивизации собственных концепций в сфере внешней политики и сводят любой вопрос к одномерному, плоскому и, говоря прямо, глупому подходу".

"В Сирии нужен политический переход" — этими словами они камуфлируют требования об уходе Асада. На такой основе нельзя договориться. Иран должен уйти из Сирии в качестве предусловия для чего-то более разумного — то же самое. Это отражение доминирующего в сегодняшнем Вашингтоне стремления всем вокруг себя продиктовать свое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, и нежелание, а может уже и неспособность, слышать кого-то кроме самих себя", — заявил Рябков.