В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция зафиксировала пять нарушений, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 7, Алеппо — 7. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Хама — 3, Идлиб — 1, Алеппо — 1", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что всего Центром по примирению проведены 1904 гуманитарных акции, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2932,01 тонны.

За сутки медицинскую помощь получили 258 человек, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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