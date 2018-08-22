В Сирии боевики сдали около 500 единиц оружия и полтонны боеприпасов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Почти 500 единиц стрелкового оружия и полтонны боеприпасов различных типов и калибров сдали боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) на юго-западе Сирии за прошедшие сутки, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.
Также он отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.
Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Кафат провинции Хама, в рамках которой выдано 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны, а также оказана медицинская помощь 125 жителям, в том числе 45 детям.
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