В Сирии боевики сдали около 500 единиц оружия и полтонны боеприпасов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Почти 500 единиц стрелкового оружия и полтонны боеприпасов различных типов и калибров сдали боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) на юго-западе Сирии за прошедшие сутки, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"Бывшими членами незаконных вооруженных формирований на юго-западе САР за сутки сдана одна боевая машина пехоты, 489 единиц стрелкового оружия и 500 килограмм боеприпасов различных типов и калибров", — рассказал Цыганков.

Также он отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Акч-Баэр, Сафсафа (четырежды), Кульджок, Кинсибба, позиций правительственных сил у высоты Мардж-Шили в провинции Латакия, районов Макянис-Эд-Дувайри (трижды), Биньямин города Алеппо, западной окраины населенного пункта Абу-Дали в провинции Хама", — добавил руководитель Центра.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Кафат провинции Хама, в рамках которой выдано 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны, а также оказана медицинская помощь 125 жителям, в том числе 45 детям.

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