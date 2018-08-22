В Ливане готовят новый этап возвращения сирийских беженцев на родину

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Ливан готовит новый этап возвращения сирийских беженцев на родину, сообщил представитель МИД РФ Николай Бурцев в среду в Москве на очередном заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"Главное управление общей безопасности Ливана готовит очередной этап репатриации сирийских беженцев. Ожидается, что 30 августа Бейрут посетит верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. В ходе встречи ливанская сторона представит свои предложения верховному комиссару по активизации роли ливанского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в деле возвращения сирийских граждан на родину", — сказал Бурцев.

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