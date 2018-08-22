США мешают борьбе с терроризмом в Идлибе, заявил Рябков

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США мешают нормальному решению проблемы терроризма в Идлибе, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Госдеп в очередной раз заявил, что переговоры в Женеве — единственная площадка для соответствующих усилий в интересах сирийского урегулирования. Почему единственная? Почему они отрицают все позитивное, что делается? Потому что этим занимаются Россия, Турция и Иран? "Заедает" американцев, что другие что-то полезное делают", — сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Поэтому они и не уходят из Заевфратья, поэтому они мешают нормальному решению проблемы с борьбой с терроризмом в Идлибе. Они сохраняют базу в Эт-Танфе, они не слушают аргументы, которые совершенно очевидны для непредвзятого наблюдателя, что без приглашения законного правительства страны вооруженным силам нельзя находиться на территории другого государства", — отметил замглавы МИД РФ.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

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