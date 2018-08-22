МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Кремле не согласны с утверждением, что Россия "завязла" в Сирии, и считают его политически некорректным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который заявил, что Россия "завязла" в Сирии и ищет, кто еще сможет финансировать послевоенное восстановление этой страны. По мнению Болтона, это дает Вашингтону рычаги на переговорах с Москвой.

"Мы не согласны с таким утверждением. Россия действительно играет очень активную роль в спасении Сирии от международного терроризма — от ИГИЛ* и других террористических группировок — и в выводе Сирии в русло политико-дипломатического регулирования. Действительно, здесь велика роль России. Россия также активно способствует возвращению беженцев в Сирию и началу процесса реконструкции страны. Утверждать о том, что Россия где-то завязла, некорректно", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что особенно странно слышать подобные заявления со стороны США, так как американские военные также находятся на территории Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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