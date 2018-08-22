МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Кремле не согласны с утверждением, что Россия "завязла" в Сирии, и считают его политически некорректным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы не согласны с таким утверждением. Россия действительно играет очень активную роль в спасении Сирии от международного терроризма — от ИГИЛ* и других террористических группировок — и в выводе Сирии в русло политико-дипломатического регулирования. Действительно, здесь велика роль России. Россия также активно способствует возвращению беженцев в Сирию и началу процесса реконструкции страны. Утверждать о том, что Россия где-то завязла, некорректно", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что особенно странно слышать подобные заявления со стороны США, так как американские военные также находятся на территории Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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