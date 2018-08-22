У США есть рычаг давления на Россию по сирийскому вопросу, заявил Болтон

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия "завязла" в Сирии, что дает Вашингтону рычаги давления на Москву. Об этом сообщает агентство Рейтер.

"И я не думаю, что они хотят застрять там. Я считаю, что их фанатичная дипломатическая деятельность в Европе показывает, что они хотят найти кого-нибудь еще, например, кто понесет траты по восстановлению Сирии, и они могут достичь или не достичь успеха в этом", — приводит СМИ слова Болтона.

Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2014 году началась военная интервенция США и их союзников, которые проводят в регионе свою операцию против ИГ* без приглашения Дамаска и одобрения ООН. Вашингтон поддерживает так называемую умеренную оппозицию и выступает за смену власти в Сирии. Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводила операцию ВКС в тесном сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории Сирии.

Число жертв противостояния насчитывает несколько сотен тысяч человек, еще несколько миллионов сирийцев бежали из страны. Национальная экономика лишилась практически всей нефтяной отрасли, а разница между фактическим и ожидавшимся ростом экономики страны (упущенный рост ВВП) составила 226 миллиардов долларов, сообщал в 2017 году Всемирный банк. По данным СМИ, до войны ВВП Сирии составлял 60,2 миллиарда, сейчас же этот показатель не превышает 24 миллиардов. В ООН экономический ущерб за семь лет военный действий оценили в 400 миллиардов долларов. Разрушены многие памятники архитектуры, разграблены музеи. По оценкам экспертов, на восстановление страны могут уйти десятилетия.

Россия принимает активное участие в восстановлении инфраструктуры Сирии и возвращении беженцев на родину. Москва также призывает мировое сообщество объединить усилия в этом направлении. Двадцатого августа глава российского МИД Сергей Лавров упрекнул Вашингтон в том, что США участвуют в восстановлении Сирии лишь на территориях под контролем оппозиции, а также препятствуют возвращению беженцев.

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