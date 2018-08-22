Три страны Запада призвали сторонников Асада выступить против химоружия

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США, Великобритания и Франция в заявлении по случаю пятой годовщины газовой атаки в Восточной Гуте призвали сторонников президента Сирии Башара Асада использовать свое влияние, чтобы прекратить бесконтрольное использование химического оружия в мире.

"Мы призываем сторонников режима Асада использовать свое влияние, чтобы глобальная норма о запрете применения химического оружия соблюдалась. Мы просим эти страны признать, что бесконтрольное применение химического оружия любым государством представляет собой неприемлемую угрозу безопасности для всех государств. Мы настоятельно призываем международное сообщество поддержать наши коллективные усилия по прекращению использования Сирией химического оружия. И мы по-прежнему полны решимости действовать, если режим Асада вновь использует химическое оружие", — говорится в совместном заявлении трех стран.

После крупнейшей газовой атаки, происшедшей ровно пять лет назад — в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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