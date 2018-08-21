Россия надеется, что США начнут объективно оценивать ситуацию в Сирии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Москва рассчитывает, что США перестанут рассматривать ситуацию в Сирии сквозь призму своих геополитических установок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова высокого представителя Госдепа по сирийской проблематике.

Как сообщается на сайте МИД РФ, и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд в одном из публичных заявлений, рассуждая, как продвигается работа с созывом межсирийского Конституционного комитета в Женеве, поставил под сомнение готовность России выполнять свои обязательства.

"Для нас подобные заявления звучат странно и удивительно, ведь именно по инициативе России в январе этого года в Сочи состоялся Конгресс сирийского национального диалога, который и принял решение о формировании Конституционного комитета для работы в Женеве", — сказала Захарова. Она напомнила, что "именно российские представители осуществляли затем самые активные контакты с официальным Дамаском, сирийской оппозицией, партнерами по Астанинскому формату и ООН в целях практической реализации такого решения".

По словам Захаровой, динамичное продвижение на этом направлении было сорвано "в результате тройственной агрессии против Сирии, осуществленной при ведущей роли США 14 апреля этого года под надуманным предлогом применения химоружия сирийской армией в городе Дума в Восточной Гуте". "Но даже несмотря на это, нам удалось еще в мае убедить правительство САР представить спецпосланнику генсекретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре список 50 кандидатов в состав Конституционного комитета. Между тем опекаемая западными странами, в том числе США, оппозиция непростительно затянула с направлением своего аналогичного списка, который был передан Стаффану де Мистуре лишь недавно", — указала она.

Захарова подчеркнула, что Россия неизменно и последовательно выступает на сирийском направлении с конструктивных позиций. "В Сирии у нас не было и нет скрытой повестки дня. На согласованной ранее принципиальной международно-правовой основе продолжим энергичную многоплановую работу в интересах скорейшего урегулирования сирийского кризиса", — заявила она. "Ожидаем, что все влиятельные международные партнеры, включая США, будут вести себя таким же образом и перестанут рассматривать ситуацию в Сирии сквозь призму своих собственных геополитических установок", — указала Захарова.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Принятая в декабре 2015 года резолюция СБ ООН 2254 в поддержку венских договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии предусматривает вступление в переговоры представителей сирийской оппозиции и правительства САР, которые приведут к формированию правительства, принятию конституции и проведению всеобщих выборов.

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