Лавров рассказал о двойных стандартах США в вопросе восстановления Сирии

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. США говорят, что участвуют в восстановлении Сирии, однако их действия касаются лишь территорий под контролем сотрудничающей с Вашингтоном оппозиции, причем не всегда конструктивной ее части, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что госдепартамент по итогам встречи госсекретаря Майка Помпео со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой заявил, что преждевременно говорить о восстановлении Сирии до достижения прогресса в политическом урегулировании.
"Такие условия, предварительные требования США выдвигают исключительно для районов, контролируемых правительством САР, которые были освобождены от террористов ИГИЛ* и "Нусры"* (террористические организации, запрещены в РФ). Районы, которые контролируют сотрудничающие с США и получающие от них поддержку силы оппозиции, прежде всего на восточном берегу Евфрата, то там никаких подобных требований не выдвигается. Напротив, процессы восстановления идут полным ходом, причем США привлекают к оплате этих работ целый ряд своих союзников", — заявил Лавров на совместной пресс-конференции с ливанским коллегой Джебраном Басилем.
По его словам, в последнее время сенаторы США и спецпредставители госдепа "открыто рекламируют" усилия по разминированию и восстановлению дорог, школ, больниц, жилых и коммерческих объектов на восточном берегу Евфрата.
Таким образом США участвуют в восстановлении Сирии лишь на территориях под контролем оппозиции. "Причем не всегда конструктивной оппозиции", — отметил Лавров.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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