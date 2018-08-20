Лавров рассказал о двойных стандартах США в вопросе восстановления Сирии

МИД РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с МИД и по делам эмигрантов Ливанской Республики Джебраном Бассилем. 20 августа 2018

МИД РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с МИД и по делам эмигрантов Ливанской Республики Джебраном Бассилем. 20 августа 2018

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. США говорят, что участвуют в восстановлении Сирии, однако их действия касаются лишь территорий под контролем сотрудничающей с Вашингтоном оппозиции, причем не всегда конструктивной ее части, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, США создают искусственные препятствия для возвращения беженцев в Сирию.

Он напомнил, что госдепартамент по итогам встречи госсекретаря Майка Помпео со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой заявил, что преждевременно говорить о восстановлении Сирии до достижения прогресса в политическом урегулировании.

"Такие условия, предварительные требования США выдвигают исключительно для районов, контролируемых правительством САР, которые были освобождены от террористов ИГИЛ* и "Нусры"* (террористические организации, запрещены в РФ). Районы, которые контролируют сотрудничающие с США и получающие от них поддержку силы оппозиции, прежде всего на восточном берегу Евфрата, то там никаких подобных требований не выдвигается. Напротив, процессы восстановления идут полным ходом, причем США привлекают к оплате этих работ целый ряд своих союзников", — заявил Лавров на совместной пресс-конференции с ливанским коллегой Джебраном Басилем.

По его словам, в последнее время сенаторы США и спецпредставители госдепа "открыто рекламируют" усилия по разминированию и восстановлению дорог, школ, больниц, жилых и коммерческих объектов на восточном берегу Евфрата.

‌Таким образом США участвуют в восстановлении Сирии лишь на территориях под контролем оппозиции. "Причем не всегда конструктивной оппозиции", — отметил Лавров.

‌Министр напомнил, что США в районе ат-Танф создали "одностороннюю" зону безопасности в лагере беженцев Рукбан, куда не пускают представителей ООН для доставки гумпомощи. При этом боевики, в том числе "Джебхат ан-Нусры"*, совершают оттуда налеты на освобожденные Дамаском районы, чтобы не дать беженцам вернуться. "Делайте выводы сами. Мы постоянно привлекаем внимание Совета Безопасности к этой проблеме… но учитывая абсолютно деструктивную позицию США, трудно рассчитывать, что СБ примет какие-то позитивные решения по этой проблеме на данном этапе", — заявил министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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