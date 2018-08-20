РФ призвала оппозицию в Идлибе как можно скорее отмежеваться от "Ан-Нусры"*

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Москва призывает оппозиционные группировки в сирийском Идлибе как можно скорее отмежеваться от террористической "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в РФ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ключевой задачей на данный момент является отмежевание оппозиционеров, которые готовы участвовать в политическом процессе (в Сирии), от нусровцев*, которых там много — в идлибской зоне — и которые пытаются в этой зоне управлять", — заявил министр на пресс-конференции с коллегой из Ливана.

"Те оппозиционные вооруженные группировки, которые начинают сотрудничать с "Джебхат ан-Нусрой"*, должны сделать очень серьезные выводы и как можно скорее", — отметил Лавров.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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