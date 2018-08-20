Россия и Турция в ближайшие дни проведут переговоры по Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики Джебран Бассиль во время встречи. 20 августа 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики Джебран Бассиль во время встречи. 20 августа 2018

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия и Турция в ближайшие дни проведут очередные переговоры по сирийскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы с Турцией, как, собственно, и с Ираном в качестве стран-гарантов астанинского процесса (по Сирии — ред.) работаем, по сути, в повседневном режиме, включая и телефонные контакты, и личные встречи, и в ближайшие дни у нас с турецкими коллегами запланированы еще переговоры", — заявил он по итогам переговоров с главой МИД Ливана Джебраном Басилем.

Он отметил, что на таких переговорах "обсуждаются в целом сирийское урегулирование, все его аспекты". По его словам, "по линии военных" внимание на данном этапе уделяется, прежде всего, ситуации в сирийской провинции Идлиб.

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