Богданов рассказал о консультациях по организации саммита по Сирии

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Консультации по организации саммита РФ, Турции, Франции и ФРГ по сирийской проблематике идут постоянно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Консультации идут постоянно, был визит (президента РФ. — Прим. ред.) в Германию, с французскими партнёрами контакты, я уж не говорю про турецких партнёров, с которыми очень интенсивные контакты", — ответил Богданов журналистам.

Он отметил, что в ближайшее время будут очень "интересные и важные" контакты с турецкой стороной.

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